Mit Musik und Texten zur Bassdrehleiher ist am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr Ulrike Bergmann im Hof des Heilig-Geist-Spitals in Dinkelsbühl zu Gast. Der Bericht der Courasche ist ein buntes, ungeschöntes Bild der Lebenswirklichkeit der kleinen Leute, der Fahrenden und Unbehausten, wie Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen ihn um 1670 zu Papier gebracht hat.

Der Text ist von ihm als „Gegenrede“ der Libuschka zum Simplicius Simplicissimus, dem Helden aus Grimmelshausens Teutsch, konzipiert. Ihr Spitzname „Courasche“ rührt von „Courage“ her, womit allerdings, wie im Roman erklärt, im Landsknechtdeutsch nicht das landläufig vermutete „Mut“ gemein ist. Die in Böhmen geborene Courasche folgt, mit zwölf Jahren durch die Eroberung ihrer Heimatstadt aus ihrem relativ bürgerlichen Leben gerissen, im Dreißigjährigen Krieg den Heeren – als Offiziersliebchen, Dirne, Landstreicherin, Marketenderin und anderes mehr. Abenteuer- und episodenreich wird ein Panorama dieses Krieges entwickelt, wie ihn eine durch ihn entwurzelte Frau erlebt. Am Ende ihres Lebens lässt sie alle ihre Erlebnisse noch einmal Revue passieren.