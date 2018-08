Mit dem Stück „Die Sternstunde des Josef Bieder“ startet das Landestheater in die Winterspielzeit 2018/2019. Premiere ist am Mittwoch, 19. September.

Wenn ein Requisiteur Theaterblut in sich hat, plötzlich einem vollbesetzten Zuschauerraum gegenübersteht und anfängt aus seinem Theaterleben zu erzählen und sein unverhofftes Publikum bestens unterhält, ist dies „Die Sternstunde des Josef Bieder“. Mit diesem Ein-Personen-Stück eröffnet das Landestheater Dinkelsbühl seine Winterspielzeit.

Ein Fehler des Theaterdisponenten führt dazu, dass der Theaterrequisiteur Josef Bieder an einem Tag, an dem das Theater eigentlich geschlossen sein sollte, unvermittelt einem vollbesetzten Zuschauerraum gegenüber steht. Nach kurzer Irritation überspielt er die ungewohnte Nähe zum Publikum und geht, indem er aus seinem Leben erzählt, immer mehr aus sich heraus.

Blick hinter die Kulissen

Denn Josef Bieder hat Theaterblut in sich. Er erzählt begeistert von seinen schönsten Opernmomenten, hadert mit den Jungregisseuren und verrät die Tricks zur Herstellung von Bühnenblut. Das Publikum erlebt unvermittelt „Die Sternstunde des Josef Bieder“ und bekommt zudem einen Blick hinter die Kulissen von etwas, was nicht überall gibt: Die Oper.

Regisseur Urs Schleiff, auch fürs Bühnenbild zuständig, sagt über das Stück: „Es zeigt dem Publikum mit einem Augenzwinkern einen Blick hinter die Kulissen eines großen Theaters. Josef Bieder ist Requisiteur und träumt von der Oper, die er so sehr verehrt. Vor allem aber ist dieses Stück eine große Liebeserklärung an das Theater!“

Josef Bieder wird gespielt von Jens Rainer Kalkmann, der dem Dinkelsbühler Publikum bestens bekannt ist durch seine Rollen in „Das Boot“, „The King’s Speech“, aber auch als Bob Biberti in „Die Comedian Harmonists“. Nun wird die Bühne ganz alleine ihm gehören. Doch ein abendfüllender Monolog stellt auch eine große Herausforderung dar, der sich der erfahrene Schauspieler gerne stellt. „Die Rolle des Josef Bieder ist für mich als Schauspieler ein großes Geschenk und ein fantastisches Spielterrain.“ Durch seine langjährige Theaterkarriere kenne Kalkmann die eine oder andere Situation, die am Theater auch mal für Erheiterung im Theaterbetreib sorge. Die Ausstattung liegt in den Händen von Jürgen Zinner, die musikalische Leitung hat Andreas Harwath.