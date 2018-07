Kinderzeche: Polizisten verletzt

Bei Streitigkeiten während der Kinderzeche in Dinkelsbühl sind Polizeibeamte angegriffen und verletzt worden.

Zuerst geriet in der Nacht auf Sonntag ein betrunkener 23-Jähriger mit dem Sicherheitsdienst in Streit. Als die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen wollte, leistete er heftigen Widerstand, trat nach den Beamten und traf einen am Kopf. Der Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen, ein zweiter Beamter wurde leicht verletzt.

Später wurde einem 22-Jährigen der Zutritt in eine Gaststätte in der Innenstadt verweigert, weil der betrunken war. Er wurde so aggressiv, dass der Wirt die Polizei verständigte. Als ihn die Beamten in Gewahrsam nehmen wollten, biss er einen Beamten mit aller Kraft in den Oberschenkel, einen zweiten in den Finger. Wie bei der ersten Festnahme erlitt auch dieser Angreifer leichte Verletzungen.

Beide Beschuldigte erwartet ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizisten. Wegen einer Gesetzesänderung aus dem vergangenen Jahr, droht beiden nun eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten.