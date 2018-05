In Dinkelsbühl wird’s bald Sommer

Dinkelsbühl (an) - Im Wonnemonat Mai geht es hoch her am Landestheater Dinkelsbühl, denn mit großen Schritten nahen die Sommerfestspiele auf der überdachten Freilichtbühne am Wehrgang. Intendant Peter Cahn inszeniert in diesem Jahr alle drei Abendstücke selbst. Das erste Stück, die Revue „Und es war Sommer“, feiert am 29. Mai Premiere.

Ein kräftiges Pensum für den erfahrenen Theatermacher, wie er selber sagt. „Aber es macht nach all den Jahren noch immer einen riesen Spaß! Seit kurzem proben wir die Eröffnungspremiere des Abendspielplans der Sommerfestspiele „Und es war Sommer“, laut Cahn eine „tolle Revue mit einem Querschnitt durch die Musik der 70er-Jahre“.

Zum Probenauftakt im Theaterhaus im Spitalhof begrüßte Cahn die Schauspieler der Produktion und den musikalischen Leiter Andreas Harwath. Die vierköpfige Liveband kommt zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Sie hat bereits um Ostern die Probenarbeit aufgenommen.

Eines liegt dem Intendanten und Regisseur am Herzen: „Wir möchten das Publikum für zwei Stunden aus dieser Welt herausholen und auf eine humorvolle Reise in eine ganz besondere Zeit einladen. In den 1970er-Jahren ist so viel geschehen, das es wert ist, wieder einmal erzählt zu werden und sich gemeinsam zu erinnern. Aber das Stück ist vor allem eine Revue – ein großartiges künstlerisches Format, das noch heute in den USA mit Erfolg läuft.“

Peter Cahn will viele Geschichten aus den 70ern erzählen

In seiner Inszenierung legt Cahn Wert darauf, Geschichten zu erzählen. Aber auch darauf, mit viel Fantasie in eine vergangene Zeit einzutauchen. Das findet der Theaterleiter spannend, „denn ein großer Teil unseres Ensembles hat die 1970er-Jahre nicht miterlebt. Aber die Lieder, die sind geblieben und werden heute als ,kultig’ verehrt.“ Die Menschen würden sich immer noch gerne in diese Zeit zurückversetzen, so Cahn. Und natürlich würden alle Lieder live gesungen und von der Band begleitet. Das Ensemble freue sich laut Peter Cahn schon jetzt auf sein Publikum und hoffe, „dass viele mitsingen und klatschen und diese Zeit, aber vor allem die Musik, kräftig feiern.“

Aber erst einmal wird weiter geprobt, gesungen und choreographiert, bevor am 29. Mai die Premiere stattfinden kann.