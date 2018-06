Einblicke in eine gespaltene Person

Mit dem Stück „Marilyn Monroes letztes Band“ von Bernd Steets ist das Landestheater Dinkelsbühl in seine Winterspielzeit gestartet. Auch wenn der Name der 1962 verstorbenen Schauspielerin leichte Kost erwarten lässt, das Stück ist alles andere als simple Unterhaltung. Es bietet tiefe Einblicke in eine gespaltene Persönlichkeit, der Versuch eines Psychogramms.

„Ich wäre so gerne wunderbar“, sagt Marilyn Monroe (Lucia Schulz), und der Blick schweift in die Ferne. Autor Bernd Steets fasst in seinem 2006 uraufgeführten Stück die Tonbänder zusammen, die Marilyn Monroe kurz vor ihrem Tod für ihren Psychotherapeuten Dr. Ralph Greenson besprochen hat. „Ich habe insgeheim das Gefühl gehabt, nicht vollkommen ,echt‘ zu sein, so etwas wie eine gut gemachte Fälschung, im Grunde nur ein Kunstprodukt.“

Launisch, naiv, getrieben und geplagt. So stellt Schauspielerin Lucia Schulz Marilyn Monroe dar. Zum Auftakt ist die Bühne, Monroes Schlafzimmer, ein Chaos – ungemachtes Bett, unaufgeräumter Schminktisch, Kleider, Bücher, Notizen wild verstreut . „Wie bin ich hierher gekommen“, fragt sich die 36-jährige Diva. Und blickt zurück, auf ihre Kindheit in elf Pflegefamilien, auf eine frühe und sinnlose Ehe, auf ihre Männer, von Joe DiMaggio bis Arthur Miller, auf JFK und Bobby, frei assoziierend. Selbstentblößung.

Aufräumen im Kopf

Zwar räumt die Monroe im Lauf des Abends in ihrem Schlafzimmer und in ihrem Kopf etwas auf, aber am Ende präsentiert sich die Bühne wieder so wie zu Beginn.

Lucia Schulz hat dabei eine große Aufgabe zu bewältigen. Denn im Kopf der Zuschauer wabert ständig der Vergleich zwischen der Marilyn auf der Bühne und der in der Erinnerung mit. Schulz meistert dies gut, versteift sich nicht auf Darstellung eines platinblonden Dummchens. Sie versucht nicht, bei den Liedern die Stimme Marilyns nachzuäffen. Sie prägt ihr eigenes Bild von Norma Jean Baker/Marilyn Monroe.

Marilyn abseits der Kameras

„Mich hat ihre Seite abseits der Kameras interessiert. Was hat sie umgetrieben?“, erklärt Regisseurin Mandy Röhr vorab dem Dinkelsbühler Publikum. Wie Stimmen aus Marilyns Kopf lässt sie immer wieder Lieder einfließen (Piano: Konstantinos Kalogeropoulos) – „Bye Bye baby“, „My heart belongs to Daddy“, „Some like it hot“ oder „Diamonds are a girls best friend“. Und auch Autor Steets steht vorab den Zuschauern Rede und Antwort: „Mich hat die Person interessiert, für die 90 Prozent der Männer dieser Welt Interesse zeigen“. Er sei gespannt auf die Dinkelsbühler Interpretation, „es ist jedes Mal anders, was Schauspielerin, Regie und Pianist draus machen.“

Die Dinkelsbühler Version wird ihm gefallen haben. Sie bleibt nah am Text und nah an dem Bild, dass sich die Zuschauer in den 50ern und 60ern von Marilyn Monroe, der Ikone des amerikanischen Kinos, machen konnten. Nicht unbedingt der wehende Rock über dem U-Bahn-Schacht, mehr das, was unausgesprochen blieb. „I wanna be loved by you“, „Happy birthday, Mr.President”. Lediglich die Lieder am Ende wirken etwas dran gepappt. Aber, um noch einmal Marilyn Monroe zu zitieren: „Am Ende ist alles flüchtig.“

Weitere Vorstellungen: 22., 23., 24. September, 8. und 14 Oktober, jeweils um 20 Uhr im Theaterhaus am Spitalhof. Karten: Telefon 09851 / 902600. Infos: www.landestheater-dinkelsbuehl.de