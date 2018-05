Ein stotternder König erobert die Bühne

Dinkelsbühl (ij) - Am Dienstag, 5. Juni, feiert mit „The King’s Speech – die Rede des Königs“ ein ganz besonderes Schauspiel Premiere auf der überdachten Freilichtbühne am Wehrgang in Dinkelsbühl.

Intendant Peter Cahn inszeniert dieses Stück, das durch die Verfilmung mit Colin Firth weltweit für Aufsehen sorgte. „The King’s Speech“, ist für Cahn deshalb ein „so bemerkenswertes Stück“, weil es eine besondere Geschichte erzählt – nämlich die des stotternden Thronfolgers Prinz Albert, dem späteren König Georg VI und seinem Sprachtherapeuten Lionel Logue. Die beiden Männer aus unterschiedlichen Welten – ein Vertreter des britischen Königshauses und ein bürgerlicher – wird am Ende eine über zwanzigjährige Freundschaft verbinden.

Besonders sei laut Cahn aber auch die Tatsache, dass es bei „The King’s Speech“ mit dem Thema Verfilmung mal andersherum war. „Hier gab es zunächst das Theaterstück, das erst durch seine Verfilmung dann weltweit so richtig bekannt wurde.“ Was Cahn ebenfalls gefällt. Mit dem Stück werde etwas thematisiert, was im Alltag immer noch gerne verschwiegen wird. Stottern sei selbst heute immer noch ein gesellschaftliches Tabuthema. Auch deshalb sei gerade dieses Stück für ihn als Indendant so reizvoll, betont Peter Cahn: „Zumal die Geschichte von König George VI. ja auch noch seinen ganz eigenen, zarten Humor hat.“