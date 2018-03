Dekorationsofen aus Vorgarten entwendet

Die Polizei Dinkelsbühl sucht Zeugen zum Diebstahl eines Holzofens, der sich am Donnerstag zwischen 15 und 21 Uhr ereignet hat.

Der Ofen der Marke Wiesler war als Dekorationsobjekt im Vorgarten eines Hauses in der Wethgasse platziert. Vermutlich waren mehrere Personen an der Tat beteiligt, die den schweren Ofen auf ein größeres Fahrzeug hoben. In Frage kommt ein Transporter, ein Anhänger oder ein Lastwagen mit Pritsche. Die Dinkelsbühler Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 09851 / 57190.