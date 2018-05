Augsburger Domsingknaben in Dinkelsbühl

Christoph von Schmid, am 15. August 1768 in Dinkelsbühl geboren, hat die letzten Jahrzehnte seines Lebens (1827 bis 1854) als Mitglied des Domkapitels in Augsburg verbracht. Zum 250. Geburtstag gratulieren ihm die Augsburger Domsingknaben mit einem Konzert am Samstag, 5. Mai, um 17 Uhr im Münster Sankt Georg in Dinkelsbühl.

Neben der Pflege hochkarätiger musica sacra in der Liturgie an der Augsburger Kathedrale bewegen sich Domkapellmeister Reinhard Kammler und seine Augsburger Domsingknaben auch sehr erfolgreich im professionellen internationalen Musikbetrieb und haben schon mit vielen bekannten Dirigenten gearbeitet.

Kammlers Knabensolisten sangen auf renommierten Musikfestivals wie den Schwetzinger Festspielen, dem Festival du musique sacrée in der Schweiz oder dem Baltic Sea Festival im Schlosstheater Stockholm. Sie wurden an die Bayerische Staatsoper München, die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf oder an die Opéra national du Rhin Strasbourg engagiert. In München sind die Augsburger Domsingknaben zu hören bei Projekten des Bayerischen Rundfunks. Sie konzertieren in ganz Deutschland und vielen Ländern Europas. Konzertreisen führten sie zudem nach Japan, Kanada, Ecuador, Südafrika, die USA und 2016 erstmals nach China.

Reinhard Kammler studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik in München. Bereits während seiner Studienzeit gründete er die Augsburger Domsingknaben und war Stipendiat des Deutschen Musikrates. Nach langjähriger Tätigkeit als Domorganist wurde er zum Augsburger Domkapellmeister ernannt. Für seine Verdienste um den Aufbau der Augsburger Domsingknaben erhielt er mehrere Auszeichnungen.

Im Konzert in Dinkelsbühl sind auch Choralvertonungen zu hören, zu denen Christoph von Schmid den Text verfasst hat.