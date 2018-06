Zahlreiche Rennen auf meist zwei Rädern

Am Wochenende vom 7. bis 8. September feiert der MFC Crailsheim sein 51. ADAC Motocross an der Barenhaldenmühle. Über zahlreiche Jahre hinweg konnten die Zuschauer spannende Rennen auf dem Kreckelberg verfolgen. Zum nunmehr bereits 26. Mal findet das Crailsheimer Motocross auf der vereinseigenen Strecke in der Barenhaldenmühle statt.

Es finden am Sonntag Rennen der offenen Seitenwagenklasse, sowie der BW Cup, Solomotorräder von 125 ccm 2-Takt bis 750 ccm 4-Takt, und die Klasse Twinshock sowie Oldtimermotorräder Solo ohne Hubraumbegrenzung statt. Am Samstag wird der MFC Crailsheim ab 13 Uhr ein Jedermanns Training durchführen, wo auch Hobbyfahrer auf der Rennstrecke ihr Motorrad testen können.

Flutlichtspringen

Am Samstagabend um 20 Uhr wird zum dritten Mal ein Flutlichtspringen auf dem MFC-Gelände stattfinden. Der Eintritt hierfür ist frei.

Teilnehmen können Solomotorräder, Gespanne und auch Quads, die dann in verschiedenen Klassen eingeteilt werden. Gewertet werden die Weiten der Sprünge. Am Rennsonntag werden dann an der Barenhaldenmühle die Motocrossfahrer für Furore sorgen.

Oldtimer

Zum sechsten Mal werden Oldtimermotoräder in der Klasse Twin Shock zu sehen sein. Das Fahreralter muss mindestens 35 Jahre sein. Baujahre der Motorräder von 1977 bis 1983. Auch in dieser Klasse werden Meisterschaften ausgetragen.

In der Klasse Seitenwagen wird ein offenes Rennen, in dem auch Deutsche Meisterschafts- und Weltmeisterschaftsfahrer teilnehmen können, ausgetragen. Im BW-Pokal der Soloklasse ist wieder mit einem starken Starterfeld zu rechnen, da es in dieser Klasse von 125 ccm 2 Takt bis 750 ccm 4 Takt alles zu sehen gibt.

Dieser Pokallauf ist vom ADAC Württemberg als offizieller Meisterschaftslauf für Baden Württemberg ausgeschrieben. Für den MFC Crailsheim werden in dieser Klasse die Lokalmatadoren Jan Regner, Steffan Kehl, Jens Herterich und Patrik Wirth mit am Start sein.

Kinder haben zu dieser Veranstaltung freien Eintritt .