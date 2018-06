Wohnhaus brennt in Crailsheim

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es kurz vor Mitternacht zu einem Brand in einem Wohnhaus im Schlehenweg gekommen. Als die 22-jährige Tochter auf Knistergeräusche aufmerksam wurde, standen Teile eines Kamins sowie die angrenzende Decke bereits in Flammen. Trotz intensiver Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr Crailsheim entstand ein geschätzter Sachschaden von über 100 000 Euro. Hierzu mussten die Rettungskräfte auch teilweise das Dach des Hauses abdecken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Als Brandursache können bautechnische Mängel am Kamin nicht ausgeschlossen werden.