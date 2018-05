Unbekannter schlägt auf jugendlichen Radfahrer ein

Ein etwa 50-jähriger Mann hat am frühen Sonntagnachmittag auf einen 13-jährigen Fahrradfahrer eingeschlagen, der auf dem Fußgängerweg unterwegs war. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr befuhren vier Jungen zwischen elf und 13 Jahren mit ihren Fahrrädern den Rad- und Fußgängerweg auf der linken Seite der Haller Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe eines Musikgeschäftes schlug plötzlich ein etwa 50-jähriger Mann auf einen der 13-jährigen Jungen ein und schrie ihn an, dass dies kein Radweg sei. Erst als ein 58-Jähriger Autofahrer anhielt und dem Jungen zur Hilfe kam, ließ der bislang unbekannte Mann von dem Jungen ab und flüchtete in Richtung Wohngebiet Sauerbrunnen. Der Mann trug eine blaue Jeans, ein graues T-Shirt und sprach mit ostdeutschem Dialekt. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt.