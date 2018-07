Motorradfahrer und 10-jähriger Sozius verletzt

Ein Motorradfahrer und sein Sohn sind am Dienstagabend bei einem Unfall verletzt worden. Der 52-jährige Motorradfahrer war am Dienstag um kurz vor 19 Uhr auf der Beuerlbacher Straße in Richtung Beuerlbach unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über seine Maschine und kam ins Schlingern. Anschließend kamen der 52-Jährige sowie sein 10-jähriger Sozius zu Fall. Das Motorrad stieß im weiteren Verlauf mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Bei dem Unfall wurden der Kradlenker und sein Sozius leicht verletzt. Sie mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.