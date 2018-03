Lastwagen fährt in Stauende

Zu einem schweren Unfall ist am Donnerstag auf der A6 bei Crailsheim gekommen. Ein Lastwagenfahrer ist in ein Stauende gefahren. Er wurde dabei schwer verletzt. Es kam zu einem Rückstau über zwölf Kilometer.

Der Mann war um 11 Uhr in Richtung Heilbronn unterwegs, als er auf Höhe Crailsheim am Stauende auf einen nahezu stehenden Lastwagen auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher in sein Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen war ein Sachschaden von 90 000 Euro entstanden. Wegen des Unfalls kam es auf der Autobahn zu einem Stau, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Fahrbahn war um 13.30 Uhr geräumt.