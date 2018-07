Kultur kostenlos und draußen

„verWEIL halt!“ lautet das Motto des 23. Crailsheimer Kulturwochenendes. Es findet vom 19. bis 22. Juli statt. Crailsheim kann sich wieder auf besondere Künstler aus der ganzen Welt freuen. Wie immer kostenlos und draußen.

Das Kulturwochenende wird am Donnerstag, 19. Juli, um 19.30 Uhr im Spitalpark von Oberbürgermeister Christoph Grimmer eröffnet. Musikalische Höhepunkte sind in diesem Jahr zum einen die gefragte Bassistin Kinka Glyk aus Polen. Sie ist zwar erst Anfang 20, aber auf einem steilen Weg nach oben Richtung Musikerhimmel. Zum anderen darf sich das Publikum auf den Auftritt von „Naturally 7“ freuen. Die legendäre A-cappella-Formation aus den USA ist zurzeit auf Deutschlandtournee und wird den krönenden Abschluss am Sonntagabend bestreiten.

Den musikalischen Auftakt am Donnerstagabend im Spitalpark übernehmen die Klazz Brothers & Cuba Percussion (ab 20 Uhr). Große Musik aus der reichen europäischen Musiktradition geht hier mit der Leidenschaft und Lebensfreude der Zuckerinsel Kuba eine unvergleichlich schöne Verbindung ein.

In den Folgetagen kommt Musik aus ganz unterschiedlichen Stilrichtungen auf die Bühnen in der Innenstadt. So spielt beispielsweise die Gruppe Shishko Disco einen tanzbaren Mix aus Balkanklängen, Rock und Funk, gespickt mit arabischen und lateinamerikanischen Einflüssen.

Unter dem Namen Banda Internationale treten Musiker aus Dresden gemeinsam mit Flüchtlingen auf. Ihr Stil ist zwischen Brass und Weltmusik einzuordnen.

Die vier Jungs von Oansno vagabundieren dagegen in ihren Liedern von der Isar bis in die ungarische Tiefebene und den tiefsten Balkan. Ihre Texte sind klangmalerisch, satirisch und frech.

Zum letzten Mal auf der Bühne: The Bombastics

Zu erwähnen sind auch The Bombastics, eine Clownsband, die schon einmal das Kuwo-Publikum in ihren Bann gezogen hat. Sie beenden ihre Karriere und treten in Crailsheim zum letzten Mal auf. Lachen ist natürlich auch immer garantiert beim Kuwo. In diesem Jahr etwa mit dem Musikcomedy-Duo Microband oder dem Duo Carrington-Brown.

Auch Straßenkunst mit Barto und den Funny Hats oder mit der Compagnie LaDinamo aus Spanien, die Musik auf Fahrrädern macht, ist geboten. Natürlich wird es auch wieder eine Kran-Nummer geben. Dafür wurde die italienische Truppe Eventi Verticali engagiert.

Für Crailsheimer Beiträge sorgen die jungen Tänzerinnen vom Movin, der Nachwuchs der Stadtkapelle sowie Schülerinnen und Schüler der städtischen Musikschule.

Einen Ruhepol finden Besucher am kniehoch gefluteten „Eisweiher“ in der Trutenbachaue. „Meer davon!“, lautet hier das diesjährige Thema.