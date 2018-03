Heftiger Niesanfall im Auto: 8000 Euro Sachschaden

Aufgrund eines plötzlichen Niesanfalls hat ein 24-jähriger Autofahrer in Crailsheim einen Verkehrsunfall verursacht.

Der junge Mann war mit seinem Fahrzeug gegen 19.55 Uhr in der Roßfelder Straße unterwegs, als er plötzlich einen heftigen Niesanfall erlitt. Deshalb geriet er mit seinem Auto zunächst nach rechts in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte er das Fahrzeug, so dass er nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß der Wagen mit einer Straßenlaterne zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei 8000 Euro.