Auf der Kreisstraße 2654 zwischen Crailsheim und Goldbach hat sich am Montag um kurz vor 16,30 Uhr ein Unfall ereignet, bei welchem eine 23-jährige Autofahrerin aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist.

Das Fahrzeug prallte anschließend gegen einen Baum und überschlug sich. Die Fahrerin wurde zu Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.