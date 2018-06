Fasching total in Bühlerzell

In Bühlerzell steigen in den kommenden Tagen noch drei große Faschingsveranstaltungen. Am Samstag, 25. Februar, ab 13.30 Uhr, ist der Faschingsumzug mit anschließendem Straßenfasching und Partymeile in der Rudolf-Mühleck-Halle. Am Montag, 27. Februar, ab 20 Uhr, geht dann der Rosenmontagsball mit bunter Show und der Band „Two of us“ in der Rudolf-Mühleck-Halle über die Bühne. Und am Dienstag, 28. Februar, wird in der Rudolf-Mühleck-Halle ab 14 Uhr Kinderfasching gefeiert. (ij)