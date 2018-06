Bühlerzell feiert Partnerschaftsjubiläum

Seit 40 Jahren pflegt Bühlerzell mit der Gemeinde Sankt Koloman in Österreich eine enge Partnerschaft. Das Jubiläum soll am kommenden Wochenende in Bühlerzell angemessen gefeiert werden.

Begründet wurde die Partnerschaft der beiden Gemeinden von Privatleuten, die vor über 50 Jahren die ersten Kontakte geknüpft hatten. Daraus entstand schließlich eine offizielle Partnerschaft beider Gemeinden, auf die am kommenden Wochenende, 23. und 24. Juni, angestoßen werden soll.

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag um 18.30 Uhr mit einem Festakt vor dem Rathaus in Bühlerzell. Die Musikkapelle Bühlerzell, Trachtenkapelle aus Sankt Koloman sowie Fahnenabordnungen der Vereine, die Brauchtumsgruppe Sankt Koloman, die Freiwilligen Feuerwehren beider Gemeinden und Kinder des Kinderhauses Bühlerzell werden den Festakt aktiv mit gestalten. Nach dem Festakt wird – je nach Witterung – in oder vor der Rudolf-Mühleck-Halle bei Musik und Vorführungen der Brauchtumsgruppe weitergefeiert.

Der Sonntag startet dann um 9.30 Uhr mit einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst in der Kirche in Bühlerzell, den der katholische Kirchenchor musikalisch begleiten wird. Anschließend gibt es einen gemeinsamen Frühschoppen und Mittagessen.

Das Fest mündet in das Gartenfest des Männergesangsvereins Frohsinn Bühlerzell, wo nachmittags der Schulchor, die Brauchtumsgruppe Sankt Koloman und ein schwäbischer Männerchor aus der Region Riesrand-Ipf die Gäste unterhalten werden.