Das diesjähige Oldtimertreffen des Motorsportvereins Bühlertann findet am Sonntag, 17. Juni in Bühlertann statt. Zum treffen werden rund 250 Teilnehmer mit historischen Zweirädern, Autos, Schleppern und Traktoren sowie Feuerwehr-Oldtimern und Kleinlastwagen erwartet. Die historischen Fahrzeuge fahren am Sonntagmorgen ab 10 Uhr in Bühlertann in der Haller Straße 10 vor.

Weitere Informationen finden sich unter www.msv-buehlertann.de.