Zwei Verletzte bei Unfall in Bopfingen

Bei einem Unfall in der Kirchheimer Straße in Bopfingen sind am Samstagabend zwei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr auf Höhe der Firma Henkel. Ein Ford Fiesta-Fahrer war hier wohl auf glatter Straße ins Schleudern geraten und gegen ein Firmentor geprallt. Die beiden Insassen des Fords wurden vermutlich nur leicht verletzt; sie wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Kirchheimer Straße musste während der Bergung des Fahrzeugs voll gesperrt werden.