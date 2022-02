Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden: Drei Fahrzeuge stoßen zusammen

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag in Bopfingen ereignet hat.

Gegen 10 Uhr war ein 35-jähriger Mann mit seinem VW Touran auf der Nördlinger Straße in Richtung B29 unterwegs. Er wollte die B29 queren und in die Wiesmühlstraße fahren. Beim Einfahren in die B29 missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Nördlingen kommenden VW T-Roc, der von einem 65-Jährigen gelenkt wurde.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Wagen des 65-Jährigen nach rechts abgewiesen wurde und gegen einen Opel eines 33-Jährigen prallte, der an der Einmündung der Wiesmühlstraße in die B29 wartete. Durch den Unfall wurden sowohl der 65-Jährige als auch seine 63-jährige Beifahrerin schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 14 000 Euro. Bei dem 35-jährigen Unfallverursacher wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Feuerwehr Bopfingen war an der Unfallstelle im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.