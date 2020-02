Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen

Im Wallersteiner Teilort Ehringen sind am Dienstagmittag zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein neunjähriger Junge war mit seinem Rad in der Straße Im Oberdorf in Richtung Weiherweg unterwegs. Der Junge fuhr dabei zu weit links. Im Gegenverkehr kam ihm ein 46 jähriger Fahrer eines E-Bikes entgegen.

Beide Radfahrer versuchten einander auszuweichen, stießen aber trotzdem zusammen. Das Kind konnte gefahrlos vom Fahrrad absteigen, allerdings stürzte der E-Bikefahrer und verletzte sich dabei am Knie. Die Verletzungen wurden im Krankenhaus ärztlich versorgt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das E-Bike technische Mängel aufwies, die den Sturz des Fahrers verursacht haben könnten.