Da zwei Fahrzeuge gleichzeitig abbiegen wollten, hat sich in Bopfingen am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Gegen 17.30 Uhr war ein Autofahrer mit seinem Wagen von einem Parkplatz neben einer Tankstelle nach rechts in die Neue Nördlinger Straße eingebogen. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 40-Jährigen, der seinerseits von der Vorfahrtsstraße nach links auf das Tankstellenareal abbiegen wollte. 800 Euro sind die Schadensbilanz.