Zum dritten Mal in Folge Doppelmeister

Eugen Leuze vom TC Bopfingen und Franz Friedrich (TC Lauchheim) haben sich zum dritten Mal in Folge den Württembergischen Meistertitel im Doppel der Herren 60 geholt. Im Landesleistungszentrum des WTB in Stuttgart-Stammheim sie souverän ihre Titel aus den Jahren 2012 und 2013. Leuze und Freidrich haben jahrelang zusammen in der Ober- und in der Württembergliga beim TC Bopfingen gespielt. Da fünf verschiedene Partien gemeldet waren wurde kein K.-o.-System gespielt, sondern im Modus Jeder gegen Jeden. Leuze und Friedrich gewannen drei Matches sehr souverän und klar. Gegen Löffler/Knupfer (Leonberg/2.) verloren sie zwar knapp – sicherten sich aber auf Grund ihres besseren Punkteverhältnisses trotz diesen Niederlage den Titel.