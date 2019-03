Zeitungstreff: Wertvolle Erfahrungen in Nordchina

Dr. Pascal Bizard ist seit Mai 2018 Schulleiter am Ostalb-Gymnasium (OAG) in Bopfingen. Täglich muss er sich den verschiedenen Aufgaben im Leben eines Schulleiters stellen. Nico Dangelmaier, Hagen Haenschke und Ivan Homoki aus der Klasse 9c haben ihren Schulleiter porträtiert.

Ein unterrichtsfreier Tag für Pascal Bizard, den Schulleiter des Ostalb-Gymnasiums Bopfingen. Er sitzt in seinem Büro und arbeitet an verschiedenen Dingen am PC – E-Mails schreiben und beantworten, Termine festlegen, Beurteilungen verfassen. Auch Gespräche mit Kollegen, Schülern und Eltern sind keine Seltenheit in seinem Alltag.

An den Tagen, an denen er selbst in den Fächern Deutsch, Ethik und Geschichte unterrichtet, wird diese Zeit im Büro unterbrochen. In den Pausen geht er in das Lehrerzimmer, da „es wichtig ist, mit den Kollegen in Kontakt zu bleiben“.

Referendare fühlen sich wohl

Bizard berichtet, dass sein Kollegium sehr nett, hilfsbereit und kooperativ sei. Auch Referendare, die an der Schule waren, fühlten sich sehr wohl.

Den Alltag sollte man sich nicht so vorstellen, als würde Bizard den ganzen Tag alleine im Büro sitzen. Als wir fragen, warum er sich dazu entschlossen hat, gerade am OAG Schulleiter zu werden, antwortet er folgendes: „Ich bin Schulleiter geworden, weil ich Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen will. Aufgrund der Elternschaft, Schülerschaft und des Kollegiums wollte ich nur am OAG Schulleiter werden.“

In seiner Berufslaufbahn verbrachte er bereits drei Jahre an einer deutschen Schule in Nordchina. Die größten Unterschiede zu Schulen in Deutschland seien, dass in China das eigenständige Handeln, das selbstständige Denken und das Hinterfragen von Anweisungen wenig gefördert werde, wie es dem kommunistischen System entspräche. Dagegen werde in Deutschland die Selbstständigkeit und freies politisches Denken gefördert und gefordert. In seiner Zeit in Nordchina sei sein Leben ziemlich hart und durch fehlende chinesische Sprachkenntnisse eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben kaum möglich gewesen. Deshalb sei es drei Jahre lang nicht wirklich möglich gewesen, soziale Kontakte aufzubauen und sich zu verständigen.

Trotzdem betrachtet der OAG-Schulleiter den Auslandaufenthalt als eine sehr wertvolle Erfahrung, aber nach China würde er nicht noch einmal reisen.

Aufgrund der großen Verantwortung und entsprechend vieler Aufgaben hat Bizard kaum Freizeit. Meistens ist er bis 19 Uhr in der Schule, danach rufen häusliche Pflichten. Wenn er Freizeit hat, dann am Wochenende. Er verbringt sie gerne mit Gartenarbeit, Essen gehen und sportlicher Betätigung.

Reggae, Ska und Punkrock

Auch in Sachen Kunst hat er verschiedene Interessen: In Bezug auf Musik liegen seine Vorlieben schon seit seiner Jugend bei Reggae, Ska, Punk und Hardrock. Beim Thema Kunst fallen auf Anhieb drei Bilder an einer Wand seines Büros auf. Dort sind Werke oder Zitate von sehr bekannten Autoren abgebildet. Vor allem das Bild von Franz Kafka mit dem Zitat „Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg. Was wir Weg nennen, ist Zögern.“, das Bizard selbst als sein Motto ausgewählt hat.

Seine Visionen für die Schule sind, dass es weiterhin so laufen solle, wie es sich bewährt hat. Verbesserungspotenzial sieht er bei der Klassenverteilung in den fünften Klassen. Dort wünscht er sich wieder die Dreizügigkeit.