Zeitungstreff: Lesen – mehr als nur ein Hobby

Ein Film ohne Filmband, eine Handlung, deren Vorstellungen auf den Gedanken im Kopf beruht. Einzig Buchstaben die dieses Kopfkino anregen. Das ist Lesen. Kreativität, Vorstellungsvermögen und Fantasie fördernd, eine Erweiterung des Horizonts, so beschreiben es ein Leser: „Der Moment am Tag, in dem ich dem Alltag entfliehen kann und einfach mal abschalte“, schreiben zum Beisiel die @herzensduo-Buchbloggerinnen in den sozialen Medien.

„Lesen ist langweilig und Zeitverschwendung“, meint eine Schülerin der neunten Klasse am Ostalb-Gymnasium in Bopfingen. Außerdem muss für den Kauf eines Buches ein entsprechender Betrag bezahlt werden. Aber nein! Lesen verbessert die Sprache und Rechtschreibung. Zudem ist es ein Hobby ohne Leitungsdruck und Zeiteinschränkung.

Ob Fantasy-Buch, in dem man wie bei Harry Potter in eine fremde Welt eintaucht, New-Adult-Romane, in denen es, wie in „Der letzte erste Blick“, um mehr als nur Liebe geht, oder eine Biografie wie beispielsweise „Alles ist relativ“ über Albert Einstein“ – jeder hat seinen eigenen Lieblingsbereich und findet etwas, das zu ihm passt.

Warum also nicht mal ein Buch zur Hand nehmen, dem Alltag für einige Stunden entfliehen, um am Ende der Lektüre die Welt mit anderen Augen zu betrachten?