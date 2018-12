Zeit für Ruhe und Besinnung

Die Adventszeit ist oft eine Zeit der Hektik und der rastlosen Besorgungen. Der Liederkranz Bopfingen hat jedoch bei seinem Adventskonzert den Besuchern Gelegenheit zum Innehalten und zur Besinnung gegeben.

Unter der Leitung von Anne Hiesinger-Lutz haben sich der Stammchor und der Chor Fortissimo des Liederkranzes zu wahren Spitzenchören entwickelt. Klare Höhen, sonore Bässe, dazu begabte Solostimmen – das kennzeichnet die Handschrift von Anne Hiesinger-Lutz. Entsprechend getragen eröffnete der Chor Fortissimo mit Georg Friedrich Händels Klassiker „Tochter Zion“ den Konzertabend. Feierlich ging es mit „Laudate omnes gentes“ weiter – in Verbinung mit der Akustik der Kirche ein Hörgenuss. „Es ist ein Ros’ entsprungen“ und „Da pacem, Domine“ vervollständigten den beeindruckenden Auftritt von Fortissimo.

Sehr konzertant präsentierte sich der Stammchor des Liederkranzes, der mit den Volksweisen „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, „Weihnachtszeit du stille Zeit“ und „Es wird schon glei’ dumper“ zum Gelingen des Abends beitrug. Waren beide Chöre alleine schon ein Hörgenuss, erwartete die Besucher beim gemeinsamen Auftritt ein kräftiger Klangkörper mit strahlenden Höhen und angenehmen Bässen, die Amelie Reinhardt mit der Geige begleitete.

Der Gastchor, die Jelly Beans aus Rotenbach, bildete den musikalischen Gegenpol zu den Ensembles des Liederkranzes. „Halleluja, Salvation & Glory“, „Thy Word“, This little light of mine“ und Nenas „Wunder geschehen“ brachten mit modernen Klängen Leben in die Sankt-Josephskirche in Bopfingen.

Mit drei Liedern zum Thema weihnachtlicher Lichterglanz, begleitet von Immanuel Dobler am Klavier, verabschiedete sich Fortissimo von den Zuhörern, ehe das Konzert mit dem gemeinsam gesungenen „Macht hoch die Tür“ endete. Moderiert wurde der Abend von Doris Wolfmaier, die mit kleinen Tipps den Zugang zu den Beiträgen ebnete. Weitere Mitwirkende des Abends waren die Solisten Amelie Reinhardt (Geige), Immanuel Dobler (Klavier) und Sopranistin Verena Lutz. Während Amelie Reinhardt mit „Partita II“, „Sarabande“ und „Gigue“ das Publikum verzauberte, faszinierte das Duo Lutz und Dobler mit „Er weidet seine Herde“ sowie Immanuel Dobler mit einem Klaviersolo.

Mit seinem Adventskonzert schaffte der Liederkranz auch dieses Jahr wieder eine kleine Oase der Ruhe und Besinnlichkeit und begeisterte mit einem vielfältigen, abwechslungsreichen und hochklassigen Programm.