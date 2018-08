Am Dienstagabend hat ein etwa 30-jähriger Mann in mit sächsischem Akzent in einem Nördlinger Lokal im Gallengäßchen, Getränke im Wert von 26 Euro konsumiert. Gegen 23.45 Uhr ging der Mann nach draußen zum Rauchen, kehrte aber nicht mehr zurück. Seine Zeche blieb unbezahlt. Von dem Mann ist bekannt, dass er in einem Hotel in Nördlingen nächtigen soll. Die polizeilichen Ermittlungen dauern deshalb noch an.