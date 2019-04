Zahn eines 24-Jährigen wackelt nach einer Schlägerei

Zwei junge Männer im Alter von 22 und 24 Jahren sind Montagnacht in der Reimlinger Straße in Nördlingen in Streit geraten. Einer wurde dabei verletzt.

Gegen 22.45 Uhr, gerieten die beiden Männer laut Polizeiinformationen aneinander. Auf Grund dessen schlug der 22-Jährige dem 24-Jährigen mit der Faust gegen den Hals. Durch diesen Schlag prallte der 24-Jährige mit dem Mund gegen ein Verkehrszeichen, weshalb nun ein Zahn wackelt.

Beide Männer waren alkoholisiert. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, muss noch ermittelt werden.