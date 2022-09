Yvonne Ehrentreich ist neue Schulleiterin der Schule am Ipf

Das Staatliche Schulamt Göppingen teilt mit, dass im August 2022 Yvonne Ehrentreich, bisher Konrektorin an der Schule am Ipf, Grundschule, in Bopfingen, zu deren neuer Schulleiterin bestellt wurde.

Yvonne Ehrentreich nahm nach ihrem Lehramtsstudium und Vorbereitungsdienst für die Grundschule ihre Lehrtätigkeit an der Werkrealschule Bopfingen auf und wechselte 2015 an die Schule am Ipf.

Bereits 2017/18 war die verantwortungsbewusste Pädagogin kommissarisch in der stellvertretenden Schulleitung tätig und seit Februar 2021 als Konrektorin fest in sämtliche Schulleitungsaufgaben eingebunden. Darüber hinaus schaffte sie als Kooperationslehrerin für die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler den gelingenden Übergang vom Kindergarten in die Schule. Verantwortung übernahm sie auch als Fachbereichsleitung Kunst und gestaltete mit ihrer Kreativität gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler nicht nur sichtbar das Schulgebäude, sondern auch das gesamte Schulleben auf vielfältigste Weise. Von ihrem Können und Wissen profitierten in den vergangenen Jahren außerdem zahlreiche LehramtsanwärterInnen und Studierende, die sie als Mentorin beziehungsweise Ausbildungsberaterin, engagiert begleitete.

Nun stellt sich Yvonne Ehrentreich bewusst der neuen Aufgabe als Schulleiterin und wird diese in gewohnter Weise mit viel Umsicht und Engagement zum Wohle der Schulgemeinschaft ausführen.