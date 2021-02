Nach langer und schwerer Krankheit ist der langjährige Vorsitzende des Vereins Rieser Kulturtage, Wulf Dietrich Kavasch, verstorben. Mehr als 30 Jahre lang hat Kavasch die Erfolgsgeschichte der Rieser Kulturtage an vorderster Stelle mitgestaltet.

„Die traurige Nachricht vom Tode unseres Ehrenvorsitzenden Wulf-Dietrich Kavasch erreicht uns in dieser schwierigen Zeit. Mit ihm ist ein ganz Großer des Rieses für immer von uns gegangen. In vielfältigster Weise hat er das Vereinsleben und die Kommunalpolitik in seiner Heimat geprägt und mitgestaltet“, heißt es in dem Nachruf des Vereins Rieser Kulturtage mit seinem jetzigen Vorsitzenden Gerhard Beck.

Den Verein würde es ohne Wulf-Dietrich Kavasch in dieser Weise nicht geben. Er war nicht nur Gründungsmitglied und von der ersten Stunde an im Verein hoch engagiert und aktiv. Nach seiner Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden am 10. Februar 1987 trat er bereits zwei Jahre später als Vorsitzender die Nachfolge von Walter Barsig an.

Unter der Führung Wulf Dietrich Kavasch wurden die Aktivitäten des Vereins weiter ausgebaut. So waren beispielsweise beim Bestehen zu den „10. Rieser Kulturtagen“ 1994 weit mehr als 300 Veranstaltungen im Programm. Insgesamt wurden unter dem Vorsitz von Kavasch 15 Rieser Kulturtage veranstaltet. Lange wurde nach einem Nachfolger gesucht, der aus gesundheitlichen Gründen den Vorsitz abgeben wollte.

Die Suche gestaltete sich schwierig und so konnte erst er erst im September 2019 ein neuer Vorsitzender gefunden werden. Bereits damals war Kavasch schon von schwerer Krankheit gezeichnet. Nach einem Rückschlag hat er nun am 8. Februar 2021 den langen Kampf gegen diese Krankheit verloren.

„Wir verneigen uns vor seinem gewaltigen Lebenswerk und trauern mit den Angehörigen und Freunden um diesen großartigen Mann. Das Andenken an ihn beim Verein Rieser Kulturtage wird unauslöschlich bleiben“, so Beck. Kavasch war vielfältig ehrenamtlich engagiert und auch in der Kommunalpolitik tätig. 1993 erhielt er unter anderem das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und 2011 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.