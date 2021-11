Wünsche gesucht von Kindern aus einkommensschwachen Familien

Agenda-Gruppe Kultur und Soziales Bopfingen organisiert auch in diesem Jahr die Aktion „Wünsche gesucht für Weihnachts-Stern-Aktion“. Zum elften Mal können sich Kinder aus einkommensschwachen Familien ein Weihnachts-Geschenk im Wert von bis zu 27 Euro wünschen. Voraussetzung ist, dass das Kind zwischen 2005 und 2021 geboren wurde und in Bopfingen oder in einem der Teilorte wohnt.

Am Montag, 15. November, zwischen 10 und 12 Uhr und am Mittwoch, 17. November, zwischen 14 bis 16 Uhr können Eltern im evangelischen Gemeindehaus in Bopfingen einen Stern für ihr Kind abholen. Als Nachweis muss der Personalausweis, ein aktueller Bescheid über Hartz-IV-Bezug oder Wohngeld oder einen Tafelausweis und der letzte Bescheid der Familienkasse mitgebracht werden.

Mit dem Stern können die Eltern dann bei Elektro-Bullinger, Danico, Uhren-Nille, Spielkit, UE-S, Uhren-Pfitzer, Elektro-plus in Bopfingen und Spielwaren Möhnle in Nördlingen einen Wunsch aussuchen. Seit Jahren unterstützen diese Geschäfte die Weihnachtsstern-Aktion der Agenda-Gruppe Kultur und Soziales Bopfingen und geben zehn Prozent Nachlass auf jedes Geschenk.

Am Montag, 22. November, können die Eltern den Stern mit dem Wunsch zwischen 13 und 15 Uhr oder am Mittwoch, 24. November, von 10 bis 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus abgeben. Die Agenda-Gruppe sucht dann Patinnen und Paten, die das Geschenk kaufen.

Bei Fragen kann die Sprecherin der Agenda-Gruppe Ingrid Gottstein unter 0173 / 3041632, 07362 / 921125 und igottstein@t-online.de kontaktiert werden.