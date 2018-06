Wilhelm Weber sagt seiner Bank ade

So sehr ein guter Geschäftsbericht für eine Bank auch wichtig ist, ein Thema hat auf der Mitgliederversammlung der Bopfinger Bank allen Zahlen und Botschaften den Rang abgelaufen: Der langjährige Vorstandssprecher der Bopfinger Bank, Wilhelm Weber, ist nach 33 Jahren als Bankenvorstand und insgesamt 40 Jahren Berufsleben feierlich von seinen Mitarbeitern und Kollegen sowie den versammelten Mitgliedern der Genossenschaftsbank in den Ruhestand verabschiedet worden. Gerhard Schorr, Verbandsdirektor des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes (BWGV) nannte Weber einen beispiellosen Genossenschaftler. „Wilhelm Weber war ein Bankenvorstand, der auch immer den Mensch hinter den Zahlen gesehen hat. Sein hohes Engagement spiegelt sich im heutigen Erfolg der Bopfinger Bank wieder“, sagte Schorr in seiner Laudatio auf Weber. Mit der Überreichung der höchsten Auszeichnung, die der Genossenschaftsverband zu vergeben hat, der Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille, brachte Schorr im Namen der BWGV seine Anerkennung für die Leistungen Webers zum Ausdruck. Bopfingens Bürgermeister Dr. Gunter Bühler ehrte Weber für sein Engagement für die Region und der Stadt Bopfingen. „Vom Azubi zum Chef. Sein ganzes Leben hat Wilhelm Weber bei einem Unternehmen verbracht. Das zeichnet den Menschen Weber als bodenständigen und vertrauenswürdigen Banker aus“, meinte Bühler anerkennend.

Wilhelm Weber bedankte sich bei seinen Gästen für die wohlwollenden Worte. Der scheidende Bankenvorstand wird viele berufliche Erlebnisse in „lebenslänglicher Erinnerung“ behalten: „Ganz besonders die Fusionsbestrebungen mit der Raiffeisenbank Nördlingen. Ich bin immer noch der Meinung, dass eine Fusion mit Nördlingen sachlich sinnvoll gewesen wäre. Unser Vorschlag hat aber keinen Weg in die Herzen unserer Mitglieder gefunden“, sagte Weber. Oft sei dabei die Diskussion über eine Fusion auch sehr persönlich geführt worden und die sachliche Ebene außer Acht gelassen. Weber war in seiner Ansprache anzumerken, dass ihn dieses Thema immer noch sehr beschäftigt. Und trotz allem zeigt Weber hier auch Größe. Die ehrliche Aufarbeitung der geplatzten Fusion und die notwendige strategische Neuausrichtung der Bopfinger Bank gingen gleichzeitig mit der persönlichen Enttäuschung über die Entscheidung der Genossenschaftsmitglieder einher.

Ein guter Schritt, wie sich später herausstellte, um das Vertrauen der Kunden und Mitglieder wieder zurück zu gewinnen. Die Zahl der Mitglieder hat im vergangenen Geschäftsjahr 2012 die 6000er-Marke geknackt und liegt aktuell bei 6066. Insgesamt steht die Bopfinger Bank finanziell solide und strategisch gut aufgestellt da. „Allein das Kreditgeschäft hat noch Potenzial nach oben und ist ausbaufähig“, äußerte sich der neue Vorstandssprecher Wolfgang Probst zuversichtlich, auch diese Hürde zusammen mit den engagierten Mitarbeitern der Bank meistern zu können. Wilhelm Weber selbst möchte sein Ruhestandsleben ruhig angehen lassen. Neben der Gartenarbeit freut sich Weber schon auf seine wunderschöne Opa-Rolle. Webers Familie bekommt ihren Vater und Großvater nach 40 Jahren Arbeit in ganzen Stücken und motiviert fürs Familienleben zurück.