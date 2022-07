Wieder Open-Air-Kino im Bopfinger Stadtgarten

Gemeinsam mit dem Movieworld Nördlingen, der Schmiede e.V. und dem Jugendgremium der Stadt Bopfingen präsentiert die Stadt Bopfingen von 11. bis 14. August zum sechsten Mal das Sommer-Highlight „Movie Nights“ im Bopfinger Stadtgarten.

Den Besucher erwarten vor der grandiosen Kulisse der Bopfinger Stadtmauer vie Kino-Specials an vier Abenden. Wer dabei sein will, packt seine Picknickdecke oder den Liegestuhl ein oder kommt einfach vorbei, wenn Kinohelden im Bopfinger Stadtgarten über die Leinwand fliegen.

Diese Filme werden gezeigt:

Donnerstag, 11. August

„Minions 2 – Auf der Suche nach dem Mini Boss“

In MINIONS 2 erfahren wir endlich, wie die Minions und Gru in den Siebzigern zu einem unschlagbaren Team wurden. Kurz bevor er sein Ziel erreichen kann, in die Gruppe der schlimmsten Schurken aller Zeiten aufgenommen zu werden, verschwindet der zwölfjährige Gru plötzlich. Seine kleinen gelben Helfer machen sich auf die Suche nach ihrem Mini-Boss und müssen sich jeder Menge Bösewichte, Chaos, Flowerpower, Kung-Fu-Meister und einem geheimnisvollen Schmusestein stellen.

Freitag, 12. August

„Liebesdings“

Roter Teppich, Scheinwerferlicht, Fans kreischen, Fotografen jagen nach dem besten Foto, Kamerateams erwarten Interviews – eine Premiere steht an und Deutschlands größter Filmstar, Marvin Bosch, wird sehnsüchtig erwartet. Doch Marvin lässt auf sich warten. Denn das Interview mit der bissigen Boulevardjournalistin Bettina Bamberger ist gründlich schiefgegangen und der Star landet auf seiner Flucht vor den Medien ausgerechnet im feministischen Off-Theater „3000“ von Frieda, das kurz vor dem Aus steht.

Werden es Marvin, Frieda und ihre Freunde unter Beobachtung der staunenden Öffentlichkeit schaffen, das Theater zu retten, Marvins Ruf wiederherzustellen und, vor allem, der Liebe eine Chance zu geben?

Samstag, 13. August

„Top Gun: Maverick“

Aufgrund seiner Probleme mit Autoritäten hat es Flieger-Ass Maverick nie geschafft, die ganz große Karriere in der Navy zu machen. Anstatt Orden konnte er so vielmehr disziplinarische Verfahren sammeln. Nachdem er erneut über das Ziel hinausgeschossen ist, wird er kurzerhand zu seiner alten Elite-Flugschule Top Gun versetzt. Dort soll er die jungen Flieger*innen, unter denen sich auch Rooster der Sohn seines verstorbenen besten Freundes Goose befindet, auf eine Mission vorbereiten, die eigentlich unmöglich zu bewerkstelligen ist: Das schwer geschützte Nuklearprogramm eines fremdes Landes muss zerstört werden. Weniger als drei Wochen bleiben zur Vorbereitung. Maverick hat nun alle Hände voll damit zu tun, die besten Absolvent*innen der vergangenen Jahre zu einem Team zu formen, damit der Einsatz nicht zum Selbstmordkommando verkommt.

Sonntag, 14. August

„Guglhupfgeschwader“

Nach zehn Jahren steht für den bayrischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer endlich das Dienstjubiläum an, was man eigentlich gebührend feiern könnte – wäre da nicht das organisierte Verbrechen, unverhoffter Familienzuwachs und das Glücksspiel, die dem Beamten einen Strich durch die Rechnung machen. Die Feierlichkeiten enden jäh, als Lotto-Otto von zwielichtigen Gestalten verfolgt und der Lotto-Laden samt seinem Besitzer in die Luft gejagt wird. Dazu kommt, dass Rudis neue Freundin Theresa das sonst so eingespielte Ermittler-Duo sprengt und für eine Menge Chaos sorgt. Neben den explosiven Geschehnissen im Dorf wird Franz von seiner Susi auch noch zu einer Paartherapie gedrängt, die ihm alles abverlangt ...

Tickets sind an folgenden Vorverkaufsstellen ab August erhältlich: Kino Movieworld Nördlingen, (Am Luntenbuck 4, 86720 Nördlingen, UE-S Bopfingen (Vordere Pfarrgasse 11, 73441 Bopfingen)

Die Ticketpreise in der Übersicht:

Vorverkauf:

Einzelticket 8,00 Euro

Kinder bis 12 Jahre 6,00 Euro

Abendkasse:

Einzelticket 9,00 Euro

Kinder bis 12 Jahre 6,00 Euro

Einlass: täglich ab 19.30 Uhr, Beginn: Täglich um ca. 20.45 Uhr, spätestens bei Einbruch der Dunkelheit

Sitzmöglichkeiten sind vorhanden. Bitte bringen Sie ggfs. warme Kleidung und Decken mit.

Für das leibliche Wohl ist mit dem Rieser Bruzzler und Süßem von der Mandelbrenner Bühler gesorgt. Die Schmiede versorgt die Kinobesucher mit Cocktails und kühlen Getränken. Und natürlich darf auch das Popcorn nicht fehlen.