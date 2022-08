Wie sich der Lehrerberuf verändert hat

Sie sind neben den Eltern meist die wichtigsten Wegbegleiter von Kindern und Jugendlichen, wenn es um Ausbildung, Berufsfindung und Zukunft geht: Lehrerinnen und Lehrer. Zwei von ihnen sind Martin Glatt und Julia Fauth. Martin Glatt ist schon seit mehreren Jahren im Beruf, Julia Fauth beginnt ihre Laufbahn gerade erst. Beide unterrichten am Bopfinger Ostalb-Gymnasium (OAG).

Julia Fauth stammt ursprünglich aus Straubenhardt, einer Gemeinde zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Die 30-Jährige hat in Heidelberg Englisch, Französisch und evangelische Religion studiert. Ein Jahr hat sie in England an der Durham University studiert. Auch ihr Berufswunsch festigte sich in der 11. Klasse. Eine junge Französisch-Lehrerin und deren Art, den Unterricht zu gestalten, bestärken sie in ihrer Entscheidung, ebenfalls Lehrerin zu werden. Nach dem Studium hatte sie nicht viele Möglichkeiten, denn durch das Fach evangelische Religion waren die Städte begrenzt. „Ich hatte die Wahl zwischen Stuttgart, Freiburg, Heidelberg, Tübingen oder der Außenstelle Ellwangen“, erzählt Julia Fauth. Da sie gerne in ein ländliches Gebiet möchte, gibt sie als Wunsch Ellwangen an. Und wird prompt dorthin ans Peutinger-Gymnasium versetzt, wo sie ihr Referendariat absolviert. Und weil es ihr in der Region so gut gefällt, bewirbt sie sich im Anschluss daran am OAG. Und auch das klappt: Ab September 2022 wird sie dort unterrichten. Lehrerin ist ihr absoluter Traumberuf, wie sie sagt. „Wenn Schüler auf einen zukommen und fragen: ,Was kann ich machen, wo geht es für mich hin?’, zeigt das, dass sie Vertrauen zu einem haben. Schule prägt Schüler eine so lange Zeit“, sagt Julia Fauth.

Martin Glatt ist 1960 in Freiburg geboren. Der Latein- und Geschichtslehrer wollte eigentlich nach Stuttgart. Aber aus Stuttgart wurde Bopfingen, wo er bis heute geblieben ist. Eine Wohnung fanden er und seine Frau schließlich in Nördlingen. 1998 wurde Glatt Fachberater für Latein. Lehrer wollte er schon seit der elften Klasse werden. „Ich habe auch nie daran gezweifelt“, sagt Glatt heute.

Seit er in den Beruf eingestiegen ist, hat sich viel getan. Was hat die Schule am meisten verändert? „Auf jeden Fall die Digitalisierung“, sagt Martin Glatt. „In Geschichte musste ich früher im Kartenraum die entsprechende Landkarte suchen. Das kommt mir heute fast vor, wie bei Heinz Rühmann in der ,Feuerzangenbowle’“, sagt der Latein- und Geschichtslehrer schmunzelnd. Später kam dann die Zeit, als man die Karte über den Beamer an die Wand projezieren konnte. Heute könne er das entsprechende Material zu Hause vorbereiten und über das digitale Display im Klassenzimmer zeigen und abrufen. „Wenn ein Schüler krank war, kann ich ihm das entsprechende Material einfach zuschicken. Da hat sich schon Einiges getan“, sagt Martin Glatt. Auch in der Verwaltung habe sich einiges verändert. „Aus dem Klassentagebuch konnte ein Schüler früher einfach eine Seite herausreißen, wenn ihm ein Eintrag nicht gepasst hat. Das funkioniert heute nicht mehr, da alles digital erfasst wird.“

Schade findet Glatt, dass eine zunnehmende Verrechtlichung viele Dinge zunehmend kompliziert mache. So müsse aktuell beispielsweise immer ein Rettungsschwimmer dabei sein, wenn man mit einer Klasse schwimmen gehen wolle. „Wenn ein Sportlehrer-Kollege dabei ist, der den Schein hat, ist das kein Problem. Ist das aber nicht der Fall, dürfen die Schüler auf Klassenfahrt in Rom beispielsweise in Ostia nicht schwimmen gehen, was schon immer sehr beliebt war“, sagt Glatt. Auf Klassenfahrten passsieren mitunter auch kuriose Geschichten. So hatte einst eine Schülerin auf Studienfahrt in Barcelona ihren Geldbeutel samt Personalausweis am Strand im Sand vergraben, um ihn vor Diebstahl zu schützen, wie Martin Glatt erzählt. „Als sie aus dem Wasser zurückkam, hat sie ihn nicht mehr gefunden. Wir haben dann alle Schülerinnen und Schüler gebeten, ihr beim Suchen zu helfen. Alle haben sich in einer Reihe aufgestellt und gegraben. Schließlich ist ihr eingefallen, dass sie ihren Geldbeutel im Hotelzimmer im Nachtkästchen gelassen hat“, erzählt der Geschichtslehrer schmunzelnd.

Eine von Julia Fauths Schülerinnen fragte sie einmal, ob sie mit ihr Minigolf spielen würde. Als die Lehrerin ganz selbstverständlich mitmachte, meinte das Mädchen ganz erstaunt: „Lehrer sind ja auch nur Menschen“.

Eine große Herausforderung für Schülerinnen und Schüler waren die vergangenen Corona-Schuljahre. Vor allem das Unterrichten in den Sprachen habe darunter gelitten, wie Julia Fauth aus eigener Erfahrung sagt. Im Referendariat hat sie Französisch in der sechsten Klasse unterrichtet, das erste Jahr in der neuen Sprache für die Schülerinnen und Schüler. „Nicht alle, aber viele waren dann schon verunsichert, auf welchem Stand sie sind“, sagt die Lehrerin. In kleinen Schritten wurde der Lernstoff wiederholt. „Ganz langsam, denn man will die Schülerinnen und Schüler ja nicht demotivieren. Sie haben ja noch viele Jahre Französisch vor sich“, so Julia Fauth.

Auch der Ukraine-Konflikt hat seinen Weg in die Schulen gefunden, wie Martin Glatt bestätigt. „Das beschäftigt die Schülerinnen und Schüler natürlich schon. Sie haben sich zum Beispiel gefragt, ob der Krieg zu uns kommt“, so Glatt.

Das Alter der Schülerinnen und Schüler an einem Gymnasium ist weit gefächert, von den Fünft- bis zu den Zwölftklässlern. Da müssen Lehrerinnen und Lehrer viele Fähigkeiten mitbringen. Was macht Ihnen denn am meisten Spaß? „Ich könnte nie sagen, was ich lieber unterrichte“, sagt Julia Fauth. Denn in der fünften Klasse sei das Unterrichten spielerischer, während in der 12. Klasse eher ein „Studiengefühl“ aufkomme, was beides seinen Reiz habe, so die junge Lehrerin. Auch Martin Glatt gefällt sowohl das Arbeiten mit jungen als auch mit den älteren Schülern. „Ein Lehrer braucht zwei verschiedene Fähigkeiten: Bei den jüngeren steht oft die Sozialkompetenz im Vordergrund. Da geht es noch viel darum, ein Miteinander zu lernen. Bei den Größeren rückt natürlich das Fachliche immer mehr in den Vordergrund, je näher es in Richtung Abitur geht“, so Glatt. Einem guten Lehrer müsse beides gefallen, sagt der Pädagoge.