Wie man in Gesichtern lesen kann

Er kann in einem Gesicht lesen, wie andere in einem Buch: Winfried Schröter lebt in Aalen-Fachsenfeld und ist bundesweit als Coach, Autor und Unternehmensberater unterwegs. Mit seiner Technik des so genannten „Face Reading“ kann er Gesichtsmerkmale deuten und blitzschnell einschätzen. Am Donnerstag, 14. Juli, ist der 58-Jährige in Bopfingen zu Gast. Was er an Michael Schuhmachers Gesicht und an dem unseres Bundeskanzlers erkennen kann, hat Anja Lutz ihn im Interview gefragt.

Was können Sie an einem Gesicht erkennen?

Beim so genannten Face Reading geht es nicht um Mimik und Gestik, sondern um die Anatomie des Gesichts, also wie hoch die Ohren angewachsen sind oder wie die Augenbrauen verlaufen. Diese Merkmale lassen zum Beispiel Rückschlüsse darauf zu, wie zielstrebig jemand ist oder ob man eine Führungspersönlichkeit hat.

In der Physiognomie sind 350 bis 400 Merkmale für die Typisierung ausschlaggebend. Ein großer Mund zum Beispiel steht für gute kommunikative Fähigkeiten, große Augen sehen mehr, große Ohren hören gerne zu, eine große Stirn denkt gerne rational. Sehr vereinfacht ausgedrückt.

Auch die Form der Augenbrauen gibt wichtige Hinweise. So stehen runde Augenbrauen für Harmonie. Jemand mit eckigen Augenbrauen ist ein eher nach Macht strebender Mensch.

Die Faltenbildung auf der Stirn kann aussagen, ob jemand Durchhaltevermögen hat oder eher begeisterungsfähig ist. Sind die Falten unterbrochen, lässt sich der Mensch gerne ablenken, also auch für Neues begeistern. Sind sie durchgehend, handelt es sich eher um jemanden mit Durchhaltevermögen und hoher Konzentrationsfähigkeit.

Sie erkennen also nur am Gesicht, welche Fähigkeiten jemand besitzt?

Nur bedingt, Menschenkenntnis ist dreigeteilt. Zur Physiognomie des Gesichts kommen die Erziehung und die Erfahrung mit anderen Menschen. Denn Sie können einen großen Mund haben und somit kommunikative Fähigkeiten. Aber ich sehe nicht, ob das Ihre Eltern in Kindertagen genervt hat und sie dieses Potential eventuell stillgelegt haben oder weiterentwickelt wurde.

Auch Ihre Erfahrung mit anderen Menschen, also ihre Menschenkenntnis, die man sich im Laufe seines Lebens angeeignet hat, spielt natürlich eine Rolle.

Die Physiognomie bringt uns nur Hinweise auf angeborenes Potential, die wir natürlich durch Kontrollfragen in einem Recruitingprozess verifizieren. Denn wir wissen nicht, welche Erfahrung die Person mit anderen Menschen gemacht hat.

Können Sie prominente Beispiele für markante Gesichter nennen?

Nehmen wir zum Beispiel Michael Schuhmacher. Sein vorstehendes Kinn steht für Zielstrebigkeit. Diese Leute schauen in die Ferne und sind in rasender Geschwindigkeit auf dem Weg. Wenn das Kinn breit ist, spricht das für ein starkes Durchsetzungsvermögen.

Am Gesicht unseres Bundeskanzlers kann man erkennen, dass er mit Emotionen, nicht viel am Hut hat. Der Bereich zwischen der Vertiefung oberhalb der Nase und der Bereich zwischen den Augen fällt relativ klein aus. Er ist sehr rational und analytisch.

Wie kann man sich dieses Wissen über Gesichter zu Nutze machen?

Im Umgang mit Menschen ganz allgemein. Am Beispiel Olaf Scholz weiß man, dass man ihn nicht mit einer herzerwärmenden Geschichte, sondern mit Zahlen, Daten und Fakten überzeugen könnte. Mit dem Face Reading können wir also Reaktionen unseres Gegenübers vorhersehen.

Ich schule Unternehmen, die dieses Wissen im Recruitingprozess nutzen.

Wie hat sich dieser Bewerberprozess in den vergangenen Jahren verändert?

Gesprächsführer sehen sich heute einem ganz anderen Bewerber ausgesetzt. Viele, die sich heute wegbewerben, haben ein bestimmtes Geltungsbedürfnis und wissen manchmal auch um ihre Macht. Sie wollen mehr Geld, das vielleicht nicht immer im Verhältnis zur Leistung steht. Recruiter müssen also heute wesentlich konfliktfertiger sein und Bewerber mit guten Lösungsansätzen wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Denn es macht ja keinen Sinn, einen faulen Apfel einzustellen, wenn ich einen guten, langjährigen Mitarbeiter habe, der einen Tausender weniger im Monat verdient als der Neue.

In der heutigen Zeit können wir es uns nicht mehr leisten, auf unsere Mitarbeiter zu verzichten. Und dafür brauchen wir die richtigen Auswahlinstrumente und Schulungsprogramme.

Sie lassen in Ihren Vorträgen auch manchmal Bilder malen. Was hat es damit auf sich?

Ja, das ist auch ein mächtiges Hilfsmittel, um die momentane Situation eines Bewerbers zu erkennen. Ich lasse ein Bild mit verschiedenen Symbolen in kurzer Zeit malen. Dabei hat man keine Zeit zum Nachdenken, es kommt also alles aus dem Unterbewusstsein. Man kann so bei einem Bewerber viel schneller „hinter die Kulissen schauen“ und die richtigen Fragen stellen.