Wie Bopfingen den Advent nach Frankreich bringt

Seit zehn Jahren treffen sich einige Mitglieder des Vereins für Städtepartnerschaft mit der Vorsitzenden Sigrid Göggelmann, um für den Adventsmarkt in der Partnerstadt Beaumont Advents-und Türkränze zu fertigen. So ist es auch in diesem Jahr wieder der Fall.

Die Schreinerei Schieber stellt jedes Jahr einen Raum zur Verfügung und die Gruppe von etwa zehn Personen darf in diesen Räumen schalten und walten. Aber nicht nur die Schreinerei unterstützt den Verein in dieser Hinsicht: Ein Mitglied des Vereins versorgt die Gruppe auch mit gutem Tannengrün, andere backen für die Adventsaktion Weihnachtsgebäck.

Da zu einem Adventsmarkt nicht nur Kränze und Gebäck gehören, sondern auch andere Weihnachtsartikel, besorgt Sigrid Göggelmann zusammen mit ihrem Mann Räuchermännchen, Leuchtgläser oder Kerzenhalter in Waldaschaff und in Rothenburg ob der Tauber. Weil auch Bopfinger Geschäftsleute auf Kommission Weihnachtliches mitgeben, kann ein reichlicher deutscher Gabentisch in der adventlich geschmückten Halle in Beaumont zum Verkauf bereit stehen. Von der Stadt Bopfingen bekommt der Verein einen Transporter zur Verfügung gestellt, mit dem all diese Artikel nach Beaumont gefahren werden.

Die Bopfinger sind in ihrer Markthalle nicht alleine, auch französische Geschäftsleute haben sich mit ihren Ständen angeschlossen. Den Nikolaus, der immer zum Markt mitfuhr, und den Kindern Süßigkeiten schenkte, darf nicht mehr mit, da es inzwischen einen französischen Nikolaus gibt, der sich mit jedem einzelnen Kind fotografieren lässt.

Besonders schön ist es, dass die Französischlehrerin, die an der Schule in Beaumont Deutsch unterrichtet, mit den Kindern am Adventsmarktmorgen deutsche Weihnachtslieder singt, wozu dann auch immer die Eltern und Großeltern der Schulkinder kommen. Damit wird die deutsche Abordnung begrüßt. Daran schließen sich Grußworte des Bürgermeisters Alain Dumeil aus Beaumont an.

Liederkranz gibt Konzert

Zum ersten Mal geht in diesem Jahr eine Gruppe des Liederkranzes Bopfingen mit, um am Samstagabend in der dortigen romanischen Kirche gemeinsam ein Konzert mit dem Chor aus Beaumont zu gestalten. Damit möchte Sigrid Göggelmann zeigen, dass in Deutschland die Musik zur Adventszeit gehört.

So hofft auch der Bürgermeister Gunter Bühler zusammen mit dem Vorstand des Städtepartnerschaftsvereins, dass an dem Adventswochenende in Beaumont eine gute gemeinsame Stimmung die Partnerschaft belebt. Zum Nikolausmarkt in Bopfingen kommen dann die französischen Freunde und bringen ihre kulinarischen Produkte mit.