Werner Kowarsch bleibt Vorsitzender der „Kreative 88 Bopfingen“

Letzte Woche hat die Mitgliederversammlung des Kunstvereins „Kreative 88“ beim „Sonnwirt“ stattgefunden.

In Anwesenheit von Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler erstattete der Vorsitzende Werner Kowarsch Bericht. Hervorgehoben wurde vor allem die Möglichkeit, in einem weiteren großen Schaufenster in der Innenstadt, Arbeiten ausstellen zu dürfen. Dadurch könne die Galerie am Brunnen für Sonderausstellungen genutzt werden, so etwa im Oktober von Peter Zitzen und aktuell von Manfred Liebhard. Anfang November folgte eine Verkaufsausstellung zum Advent. Im Januar wird Lara Krämer ausstellen. Im nächsten Jahr sind im August Ateliertage angedacht. Weiter wurde informiert, dass die von Gerhard Winkler umfassend überarbeitete Homepage des Vereins sehr gut angenommen wird.

Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Werner Kowarsch und die stellvertretende Vorsitzende Monika Hoffer in ihren Ämtern. Außerdem wurde zur Entlastung als künftiger Ausstellungsleiter für die Bopfinger Heimattage Manfred Liebhard gewählt.