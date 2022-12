Wer will Hobbywinzer werden?

Die Bodenproben am künftigen Bopfinger Weinberg haben beste Voraussetzungen für den Anbau von Wein ergeben. Der schwere, sandig tonige Lehmboden mit gutem Kalkgehalt wäre ideal für eine Weißweinsorte wie beispielsweise Chardonnay. Diese ist anpassungsfähig und gedeiht besonders gut auf kalkhaltigen Böden. "Die Bodenergebnisse bieten eine sehr gute Grundvoraussetzung für einen Weinberg in Bopfingen. Eine gute Grundversorgung der Rebstöcke ist gewährleistet. Durch Humusaufbau und Einsaat von vielfältigen Zwischenbegrünungen und einem Brachejahr in 2023 versuchen wir nun optimale Bedingungen für eine Pflanzung im Frühjahr 2024 zu schaffen. Ziel ist es, die Bodenstruktur aufzulockern und feinkrümelige Strukturen zu erreichen", so Christian Escher, der Mentor des Weinprojektes unterm Ipf und Juniorchef des Weingutes Escher in Schwaikheim. Die ehemalige Württemberger Weinprinzessin Henrike Heinicke aus Trochtelfingen, einem Teilort von Bopfingen, freut sich sehr, dass ihr Impuls für den Weinbau in ihrer Heimat nun Realität wird. „Ich freue mich riesig, dass wir nun starten!“, so Heinicke. Interessenten, die später im Weinberg helfen wollen, werden die Rebsorte gemeinsam auswählen und dafür zu einer Verkostung der infrage kommenden Rebsorten im Frühjahr 2023 ins Weingut Escher fahren. Der Termin wird noch bekannt gegeben. Wer Interesse hat Hobbywinzer zu werden, kann sich bei der Stadt Bopfingen, Daniel Bäuerle, Telefon 07362 / 80130 oder per E-mail d.baeuerle@bopfingen.de melden. Auch Paten für Reben sind herzlich willkommen.