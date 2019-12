Wenn das Pflegekind 65 Jahre alt ist: Familienanschluss statt Wohnheim

Viele Jahre hat Peter Berlinger in einer Außenwohngruppe für Menschen mit Behinderung gelebt. Vor 15 Jahren ist er zu den Gradners nach Bopfingen gezogen. Für den 65-Jährigen ist das Angebot „Betreutes Wohnen in Familien“ der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb ein Glücksfall.

„Das war das Beste, was wir machen konnten. Für die ganze Familie“, blickt Gertrud Gradner auf die vergangenen 15 Jahre zurück. „Der Peter wurde von uns aufgenommen, als würde er schon immer dazugehören.“

Wir würden es wieder machen. Pflegemutter Gertrud Gradner

Bereits am Tag seines Einzugs habe die Familie ihrem neuen Mitbewohner einen sehr herzlichen Empfang bereitet, erzählt die Bereichsleiterin Wohnen, Gisela Graf-Fischer. Bis heute nehmen Gertrud und Dieter Gradner ihn in den Urlaub mit. Ob nach Ägypten, Dänemark oder Gran Canaria – für die Pflegeeltern ist es selbstverständlich, dass Peter dabei sein darf. Auch bei allen Familienfeiern ist er mit von der Partie.

Peter Berlinger kam im Alter von 14 Jahren ins damalige Samariterstift Neresheim. Erst im vergangenen Jahr feierte er sein 50-jähriges Jubiläum in der Einrichtung für Menschen mit Behinderung.

Viele Jahre lebte er in einer Außenwohngruppe, doch richtig wohl fühlte er sich dort nicht. „Er möchte lieber für sich sein“, sagt Gertrud Gradner. „Der Peter braucht einfach seine Ruhe.“ Im geschützten Familienkreis hat er seinen Rückzugsort gefunden. Noch arbeitet er in der Schreinerei der Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

Peter Berlinger möchte bei den Gradners bleiben

Demnächst wird er in Rente gehen. Zurück in die Wohngruppe möchte er nicht mehr. Viel lieber bleibt er bei seinen Pflegeeltern, übernimmt dort kleinere Aufgaben, wie den Hof kehren, oder geht mit Gertrud Gradner eine Runde spazieren. „Wir würden es wieder machen“, bestätigt die Pflegemutter. Das Angebot „Betreutes Wohnen in Familien“ sei für alle Beteiligten eine große Bereicherung.