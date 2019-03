Weniger Übernachtungen in Nördlingen

Im Gegensatz zu den Vorjahren ist die Zahl der Übernachtungen im Landkreis Donau-Ries nur wenig, nämlich um 0,1 Prozent auf 381.150 gestiegen. Dieser Wert liegt deutlich unter dem des Freistaats Bayern, wo es ein Plus von 4,9 Prozent gibt.

Etwas überraschend ist der Rückgang der Zahlen in Nördlingen. Dort verzeichnete die Statistik 106 000 Übernachtungen. 2017 waren es noch knapp 115 000. Das ist ein Minus von rund acht Prozent.

David Wittner, Leiter der städtischen Tourist-Info, sprach nach einem Spitzenjahr 2017 von einer gewissen Bereinigung des Marktes. Nördlingen könne dennoch sehr zufrieden sein. Der Tourismus bewege sich nach wie vor auf hohem Niveau.

Dass die Stadt bei Besuchern immer noch sehr beliebt sei, belegten beispielsweise 1800 Stadtführungen, 30 000 Besucher im Rieskratermuseum sowie 11 000 Übernachtungen (plus vier Prozent) auf dem gut frequentierten Wohnmobilstellplatz an der Kaiserwiese. Weitere Steigerungen der Übernachtungszahlen erhofft sich Wittner durch die beiden neuen Hotels in der Stadt.

Dass es im Landkreis ein kleines Plus wurde, lag vor allem an Wemding mit einem Anstieg von 6,8 Prozent. Die übrigen größeren Städte im Kreis mussten Rückgänge hinnehmen. Tragende Säule des Fremdenverkehrs war nach Angaben des Geschäftsführers des Ferienlands Donau-Ries, Günther Zwerger, der Geschäftsreisetourismus.

Positiv sind auch die Entwicklungen in Harburg

Zu den guten Zahlen für Wemding haben vor allem der privat betriebene Campingplatz am Waldsee und ein Hotel außerhalb der Stadtgrenzen beigetragen. Dort war es in erster Linie der Busreisetourismus, der sich positiv entwickelte. Positiv bewertete Zwerger außerdem die Entwicklung in Harburg. Dort habe es eine Steigerung auf 11 800 Übernachtungen gegeben.

Der Ferienland-Geschäftsführer erklärt sich dies mit guten gastronomischen Angeboten und entsprechenden Bettenkapazitäten in der Burgstadt. Die Stadt Oettingen taucht in der amtlichen Tourismusstatistik nicht auf. Der Grund: In der Fürstenstadt gibt es derzeit keine Betriebe mit mehr als zehn Betten – nicht zuletzt wegen der Schließung des Hotels Krone.