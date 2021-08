Wem gehören die in Nördlingen gefundenen Hieb- und Stichwaffen?

Kürzlich sind bei der Nördlinger Polizei zwei offenbar selbst gebastelte Waffen abgegeben worden. Die beiden Hieb- und Stichwaffen fanden städtische Angestellte in einem Rosenbeet am Hafenmarkt. Es handelt sich hierbei um eine Art „Streitaxt“ und eine 22 Zentimeter lange Messerklinge – beides jeweils an einen Stiel aus Kunststoff mit einem Lötdraht befestigt.

Bislang konnte die Polizei weder ermitteln, wem diese Gegenstände gehören, zu welchen Zwecken sie hergestellt beziehungsweise ob sie in irgendeiner Art und Weise verwendet wurden. Aus Sicht der Polizei können mit Hilfe dieser Gegenstände massivste Verletzungen herbeigeführt werden. Natürlich sei es auch denkbar, dass die beiden „Selbstbauten“ auch auf Diebes- und Einbruchstouren mitgeführt und verwendet wurden. Selbst wenn die beiden „gefährlichen Werkzeuge“ von Kinderhand ohne eine bestimmte, böswillige Absicht gebastelt worden seien, so würde sich die Frage stellen, wer seinen Kindern solch gefährliche Gegenstände anvertraue, teilt die Polizei mit.

Einzig sicher sei, dass es sich bei dem feinen Bindedraht nicht um den gleichen Draht handele, der kürzlich an der Reimlinger Mauer als gefährliche Stolperfalle installiert worden sei.

Die beiden sichergestellten Gegenstände unterfallen nach der Art und Weise ihrer Zusammenstellung laut Polizei unter die Bestimmungen des Waffenrechts und werden als Hieb- beziehungsweise Stoßwaffe eingestuft. Hieb- und Stoßwaffen sind Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, unter unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf Verletzungen beizubringen. Als Beispiele nennt die Polzei Dolch, Bajonett und Schlagstock.

Hieb- und Stoßwaffen sind laut Waffengesetz ab 18 Jahren frei in Erwerb und Besitz. Es ist jedoch verboten, Hieb- und Stoßwaffen auf öffentlichen Veranstaltungen wie Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen zu führen. Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit bis zu 10 000 Euro Bußgeld geahndet werden können.

Für die Polizei stellt sich nun die Frage, wer die beiden Waffen schon irgendwann gesehen hat beziehungsweise wer die beiden Gegenstände mit irgendwelchen Personen in Verbindung bringt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Nördlingen unter der Rufnummer 09081 / 29560 erbeten.