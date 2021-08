Weitere Impfaktion am Ipftreff in Bopfingen

Im Rahmen der Impfkampagne des Ostalbkreises kommen die Teams des Kreisimpfzentrums noch einmal für eine Impfaktion an den Bopfinger Ipftreff. Bereits am 2. und 3. August waren die Impfteams in Bopfingen und konnten insgesamt etwa 200 Personen impfen, teilt die Stadtverwaltung Bopfingen mit.

Aufgrund des hohen Zuspruchs werden die Pop-up-Impfungen ohne Terminvereinbarung am Montag, 9. August, von 9.30 Uhr bis 18 Uhr angeboten. Geimpft wird mit Johnson&Johnson, bei dem eine einmalige Impfung für den vollen Schutz ausreicht.

Außerdem kann auch Moderna verimpft werden. Ein Termin für die bei diesem Impfstoff notwendige Zweitimpfung im Kreisimpfzentrum Aalen wird mit der Erstimpfung ausgehändigt. Beide Impfstoffe sind für über 18-Jährige zugelassen.