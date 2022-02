Weitere Impftermine in der Aufhausener Egerhalle

In Bopfingen wird fleißig weiter geimpft. Ende Februar und Anfang März können sich Impfwillige im regionalen Impfzentrum Bopfingen in der Egerhalle in Aufhausen ihre Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen holen. Die nächsten Termine sind am Montag, 28. Februar, Dienstag, 1. März, Montag, 7. März, und Dienstag, 8. März. Geimpft wird immer zwischen 11 und 16 Uhr. Die Termine stehen auf der Internetseite www.bopfingen.de zur Buchung zur Verfügung.

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass Termine ausschließlich online gebucht werden können. Eine telefonische Vergabe findet nicht statt. Bürgerinnen und Bürger, die bei der Terminbuchung Hilfe benötigen oder einen Termin verschieben oder stornieren wollen, haben die Möglichkeit, sich unter der Telefonnummer 07362 / 80166 zu melden. Die Hotline steht von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 12 Uhr zur Verfügung.

Die Stadtverwaltung bittet Impfwillige allerdings ausdrücklich darum, sofern möglich, das Online-Buchungssystem auf der Internetseite zu nutzen. Zudem weist sie darauf hin, dass keine freie Impfstoffauswahl möglich ist. Vorwiegend wird der Impfstoff von Moderna eingesetzt. Biontech wird lediglich für Menschen unter 30 Jahren sowie bei medizinisch begründeten Einzelfällen verimpft.

Zudem gilt: Bei Boosterimpfungen muss der Abstand zur letzten Impfung mindestens drei Monate zurückliegen. Bei Zweitimpfungen gilt als Abstand zu ersten: Bei Biontech mindestens drei Wochen Abstand, bei allen anderen Impfstoffen mindestens vier Wochen Abstand.