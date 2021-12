Weihnachtssternaktion der Agenda-Gruppe erfüllt Kinderwünsche

Auch die elfte Weihnachtssternaktion der Agenda-Gruppe Kultur und Soziales in Bopfingen war ein voller Erfolg. Alle 68 Geschenkwünsche der Kinder bis 16 Jahren aus einkommensschwachen Familien aus der Gesamtgemeinde Bopfingen konnten Dank vielfältiger und großzügiger Unterstützung erfüllt werden.

Seit Beginn 2010 geben die Bopfinger Geschäfte Elektro-Bullinger, Uhren-Nille, Danico, Spielkit und Uhren-Pfitzer zehn Prozent Rabatt auf die Geschenke. Seit ein paar Jahren machen auch e-plus elektro, UE-S Elektronik und Spielwaren Möhnle in Nördlingen mit.

Dass die Aktion wegen Corona überhaupt durchgeführt werden konnte, verdankt die Agenda-Gruppe der Blumenbinderei Wengert und Floral-Werkstatt. Sie erklärten sich bereit, trotz des großen Arbeitsaufwandes in der Adventszeit die Wunsch-Sterne in ihren Verkaufsräumen auszuhängen und an die Spenderinnen auszugeben.

Trotz dieser für alle schwierige Zeit hatte die Agenda-Gruppe keine Probleme großzügige Spender für die Weihnachtswünsche zu finden. Auch Menschen aus Aalen, Ellwangen und den umliegenden Gemeinden lag die Aktion am Herzen, sie überwiesen Geld auf das Agenda-Konto. Die VR-Bank Ostalb spendete 150 Euro aus dem Gewinnspielfond und machte damit sechs Kinder glücklich.

Die letzten vier Sterne übernahm die Vorstandschaft des Schützenbundes Bopfingen und kaufte noch für jedes der 68 Kinder einen großen Schokoladennikolaus. Auch der Gewerbe- und Handelsverein Bopfingen unterstützte die Aktion wieder mit Lebkuchen. Zum zweiten Mal machte der dm-Drogeriemarkt den Kindern eine Freude mit gespendeten Süßigkeiten.

Für alle ist die Corona-Krise schwierig. Aber gerade deshalb ist die Agenda-Gruppe gerührt, dass so viele verschiedene Menschen und Geschäfte ein Herz für diese Kinder haben. Sie, die täglich die Knappheit spüren, konnten an Weihnachten ihre Herzenswunsch auspacken und Mitgefühl erfahren. Im Namen der Kinder bedankt sich die Agenda-Gruppe allen, die die Aktion unterstützt haben.