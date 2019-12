Weihnachtsmärchen mit Pferden in Nördlingen

Ein wahrlich königlich-weihnachtliches Showprogramm mit eleganten Pferden und festlich kostümierten Reitern erwartet das Publikum beim traditionellen Weihnachtsmärchen des Reitstalls Petra in Nördlingen. „Christmas on horse“ ist nicht nur etwas für Pferdeliebhaber sondern auch unterhaltsames Familienprogramm für alle.

Seit einigen Monaten schon laufen die Vorbereitungen zur diesjährigen Weihnachtsshow im Reitstall Petra in Nördlingen auf Hochtouren. Im Mittelpunkt steht immer eine Geschichte. Das diesjährige Weihnachtsmärchen trägt den Titel "Verwünscht Nochmal" und handelt, wie kann es bei einer Pferdeshow auch anders sein, von mutigen Rittern, zauberhaften Prinzessinen, einer guten Fee aber auch einer bösen Hexe.

Die heimlichen Stars des Weihnachtsmärchens sind, neben den Reitern und Schauspielern, natürlich die Pferde selbst. Neben edlen Barockpferden wie Friesen, Lipizzaner und feurigen Spaniern bekommt das Publikum auch die neue, putzigen Miniponys zu sehen. "Es braucht nicht viel Fantasie um vorauszusagen, dass die Ponys die Herzen der großen und kleinen Kinder im Sturm erobern werden", schmunzelt Karlheinz Grundler, Chef der großen Reitanlage in Nördlingen.

Den Reitstall Petra gibt es jetzt schon seit über 40 Jahren in Nördlingen und Pferdeshows machen Grundler und sein Team, welches auch aus erfahrenen Reitern aus der Region Ostalb besteht, schon seit 2014. Mit ganz viel Liebe zum Detail wird die beheizte Reithalle jedes Jahr in ein wahres Märchenschloss umgebaut. Rund 300 Besucher passen pro Aufführung in die große Reithalle. „Und jeder Besucher wird von uns persönlich begrüßt und verabschiedet“, sagt Grundler.

„Die Menschen kommen gerne und fühlen sich als Teil der großen ’Christmas on Horse’-Familie. Der absolute Liebling der Zuschauer, besonders der Kinder, ist Theaterpädagoge Hendrik Becker aus Bochum. Er ist schon seit Anfang an mit dabei und führt mit viel Charm und Spaß auch dieses Jahr wieder durchs Programm“, verrät Grundler schon mal ein paar der Showprogrammteile. Karlheinz Grundler selbst ist ein erfahrener Pferdekenner und Reitlehrer.

Ganz wichtig ist ihm dabei, dass die Pferde nicht überfordert werden. So haben Sie vor und nach den Vorstellungen große Koppeln, Paddocks und sogar ein Solarium zu Verfügung um sich entspannen zu können. Tierärztliche Betreuung und sogar ein Pferdeosteopath sorgen für das absolute Wohlergehen der vierbeinigen Weihnachtsmärchendarsteller.