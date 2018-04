Weg für Kerkingens Baugebiet „Hofstatt“ frei

Kerkingen bekommt ein neues Baugebiet mit 22 Bauplätzen. Der Gemeinderat vergab für die Schaffung eines Ganztagesbereiches am Bildungszentrum Bopfingen Aufträge in Höhe von einer Million Euro. Die ersten Entwürfe für die Neugestaltung der Spitalgasse neben dem künftigen Ipf-Treff sind im Gemeinderat vorgestellt worden.

Seit 2013 steht der Wunsch nach einem neuen Baugebiet beim Ortschaftsrat Kerkingen ganz oben auf der Prioritätenliste der wichtigsten Baumaßnahmen. Schon längere Zeit kann die Bopfinger Teilgemeinde Bauinteressenten keine neuen Bauplätze anbieten. „Dies ist natürlich für einen kleinen Ort wie uns im Blick auf die Zukunftsfähigkeit und Entwicklung fatal“, meinte auch Kerkingens Ortsvorsteherin Bettina Weber. Viele junge Familien, so Weber, wollten in Kerkingen bauen. Die Ortsvorsteherin ist deshalb auch froh, dass der Gemeinderat Bopfingen dem Planentwurf für das neue Baugebiet „Hofstatt“ in Kerkingen nun zugestimmt hat.

Auf einer Fläche von über drei Hektar sollen 22 Bauplätze mit einer Grundstücksgröße von jeweils circa 900 Quadratmetern entstehen. Auch Bürgermeister Gunter Bühler zeigte sich zufrieden mit dem Fortschritt der Planungen. „Das wird sicherlich eines der schönsten Baugebiete in der Region“, ist sich Bühler sicher. Bei den Planungen wurde vor allem auf die Verkehrssicherheit großen Wert gelegt. Entsprechend wurde die Straßenbreite der Stichstraßen des neuen Baugebietes auf vier Meter festgelegt. Genug, dass die Müllentsorgung ihre Arbeit ungehindert erledigen kann und auch die Feuerwehr im Ernstfall keine Probleme mit der Durchfahrt ihrer Fahrzeuge bekommt. „Die freie Fahrt ist deshalb möglich, da wir Parkbuchten für die Seitenparker und Anlieger schaffen“, sagte Bühler. Der Bebauungsplan „Hofstatt“ wird im nächsten Schritt für die nächsten Wochen zur Einsicht öffentlich ausgelegt. Sollten keinen größeren Einwände kommen, könnte relativ zeitnah mit den Ausschreibungen der Erschließungsarbeiten begonnen werden.

Bauarbeiten für Ganztagsbereich vergeben

Arbeiten und Installationen im Gesamtvolumen von mehr als einer Million Euro hat der Gemeinderat Bopfingen für die Schaffung und Gestaltung eines neuen Ganztagesbereichs und der Fortführung der energetischen Sanierung am Bildungszentrum Bopfingen genehmigt. Trotz gestiegener Bau- und Materialkosten ist die Stadt Bopfingen bei den Ausschreibungen der Arbeiten noch glimpflich davongekommen. Insgesamt überschreitet die Vergabesumme die für diese Baumaßnahme im Haushalt eingestellten Gelder um runde 55000 Euro. Ebenfalls wurde ein erstes Konzept zur Gestaltung des Ganztagesbereichs vom beauftragten Planungsbüro vorgestellt.

Landschaftsarchitekt Gerhard Kapeller aus Bopfingen hat im Gemeinderat einen ersten Entwurf zur Gestaltung der freien Fläche in der Spitalgasse zwischen dem Seelhaus, dem ehemaligen historischen Spital und dem künftigen Ipf-Treff vorgestellt. „Er ist einer der prominentesten, schönsten und auch wichtigsten Plätze in Bopfingen“, meinte Kapeller. Entsprechend mit Fingerspitzengefühl ist der Landschaftsarchitekt an die Planungen herangetreten. Die markantesten Schwerpunkte setzte Kapeller in der Schaffung einer neuen, viereckigen Wasserfläche, in der Pflanzung einer Platanenreihe, die durch einen besonderen, kubusartigen Schnitt die historische Kulisse der Spitalgasse unterstreichen soll, und in der Verlegung eines einheitlichen Bodenpflasters, welches eine zusammenhängende Optik des neuen Platzes erschaffen soll. Der Gemeinderat zeigte sich angetan von den Plänen. Bürgermeister Bühler kündigte an, dass die Rathauskommission in Bälde zu diesem Thema zusammentreffen werde.