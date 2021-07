Warum Bopfingen bald Besuch aus Ägypten, Wales, Russland und Dänemark erhält

Zwölf junge Erwachsene werden für zwei Wochen aus der ganzen Welt nach Bopfingen kommen, um sich hier freiwillig am Weiterbau der keltischen Anlage zu engagieren. Die Teilnehmer werden unter anderem Wände mit Lehmputz herstellen sowie Dachschindeln anbringen.

Das Workcamp wird als Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Bopfingen und dem gemeinnützigen Verein IBG - Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten aus Stuttgart durchgeführt. Die jungen Freiwilligen engagieren sich ehrenamtlich und erhalten im Gegenzug Kost und Logis. Für zwei Wochen sind zwölf jungen Erwachsenen aus Ägypten, Wales, Russland, Frankreich, Tschechien, Spanien, Dänemark und Türkei zu Gast in Bopfingen. Das Workcamp beginnt am Montag 12. Juli, und endet am Samstag 24. Juli.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, auf die Teilnehmenden zuzugehen, sie zu besuchen oder einzuladen – oder auch beim Arbeitsprojekt mit anzupacken.