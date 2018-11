Trotz eisiger Winde ist es der Original Egertaler Blasmusik aus Aufhausen gelungen, bei ihrem Herbstfest eine warme, wohlige Stimmung zu verbreiten.

Als der Vorsitzende Berthold Häußler das Publikum begrüßte, versprach er ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Dem Verein gelang es, traditionelle Blasmusik, Klassiker und beliebte Hits miteinander zu verbinden. Für das Ensemble der acht jüngsten Musiker, den „Minis“ Bopfingen-Röttingen, hatte die Leiterin Sarina Gröger Arrangements von Jan de Haan ausgesucht, die Klaus-Peter Enßlin dirigierte. Die Gruppe erzählte mit „Cyclist in Moscow“ von einem Fahrradfahrer in Moskau. Beim Stück „Stadionfieber“ brachten die jungen Bläser eine ansteckende Fußballatmosphäre in die vollbesetzte Halle.

Fachkundig kündigte Katharina Sörgel die Auftritte der „Minis“ und anschließend der Jugendkapelle Bopfingen an. Typische Klänge von der britischen Insel durchfluteten nun die Halle. Dabei waren mit Dudelsack und Trommeln „Scottland the Brave“, melancholisch „Auld lang Syne“ und „Loch Lomond“ zu hören. Zuletzt glänzte die Jugendkapelle mit dem amerikanischen Marsch „Uncle Sam on Parade“.

Unter der Leitung von Michael Klasche startete die Egertaler Blasmusik mit dem feierlichen Marsch „Euphoria“, worauf sich „Dramatic Tales“ anschloss. Als Conférencier für die Original Egertaler stand Jochen Mayer am Pult, der Johann Strauß (Sohn) als Popstar seiner Zeit bezeichnete. Sein berühmtestes Werk, den Walzer „An der schönen blauen Donau“, führte die Kapelle zu einem triumphalen Ende. Ein Sprung zu einem Star der Jetztzeit gelang mit einem Medley von Phil Collins. Die Sängerin Lisa Häußler brillierte anschließend mit der Ballade „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“. Zur Erinnerung an die Musiklegende Frank Sinatra präsentierte das Orchester ein Medley mit „New York, New York“, „Something Stupid“, „Fly Me to the Moon“ und „My Way“. Nach dem zünftigen „Marsch der Titanen“ erklang traditionell die Freundschaftshymne, die vom ganzen Publikum mitgesungen wurde.