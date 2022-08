Wanderung dorthin, wo der Keltenfürst Hof hielt

Zu einer stimmungsvollen Abendwanderung auf den frühkeltischen Fürstensitz Ipf bei Bopfingen, lädt am Sonntag, 21. August, die Geopark-Ries-Führerin Christine Hornung ein. Der Ipf bei Bopfingen ist einer der schönsten und beeindruckendsten Berge im Geopark Ries, Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen bestätigen: auch einer der großen keltischen Fürstensitze, heißt es in einer Ankündigung des Geoparks Ries.

Beginnend am Freilichtmuseum, vorbei an den monumentalen Wallanlagen der Keltenburg, führt die Tour auf Wegen, die die keltischen Vorfahren schon vor 2500 Jahren beschritten haben. Oben erwartet die Teilnehmer eine Aussicht in die Landschaft um den Ipf und in den Meteoritenkrater Ries.

Die Führung beginnt um 18 Uhr. Treffpunkt für die zweistündige Tour ist der Parkplatz am Info-Pavillion beim keltischen Freilichtmuseum, zu erreichen über die Landstraße zwischen Bopfingen und Kirchheim am Ries. Für Erwachsene kostet die Führung fünf Euro, Schüler und Azubis 2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Um wettertaugliche Kleidung und festes Schuhwerk wird gebeten. Getränke nach Bedarf, Trekkingstöcke werden empfohlen. Weitere Informationen gibt es bei Christine Hornung, Telefon 07362/57 32.